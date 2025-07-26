Зброя терору: що відомо про дрони "Італмас", які росіяни почали тестувати на Сумах

Росіяни почали активно використовувати дрон "Італмас" для ударів по Сумах. Ця зброя з'явилася ще в 2023 році, коли безпілотник показав слабку ефективність, а зараз противник вирішив "воскресити" проект.

Що відомо про "Італмас"

Російський дрон "Італмас" (інші назви "Герань-3", "Виріб 54", "газонокосарка") - спрощена версія ударного безпілотника Shahed-136, побудована за схемою "літаюче крило". Його ще називають гібридом "Шахеда" та "Ланцета".

Має такі тактико-технічні характеристики (ТТХ):

Дальність польоту - до 200 кілометрів

Швидкість - не більше 120-150 км/год

Тип двигуна - бензиновий китайський двигун, як і у "Герберах"

Бойова частина: від 15 до 25 кг вибухівки

Навігація: автономна або під управлінням оператора. Дані щодо систем штучного інтелекту в дроні не підтверджені.

Наведені ТТХ і досвід використання демонструють, що "Італмас" - це типова російська зброя терору, бо застосовується по цивільних цілях.

Він не розрахований на удари по військових об'єктах через невеликий обсяг бойової частини (у порівнянні із "Шахедом"), а невелика швидкість не дає йому можливості полювати за мобільними цілями.

При цьому в дрона є два важливих для росіян плюси. По-перше, він простий у виробництві, дешевий та масовий: його роблять з фанери, композиту, або взагалі з пенопласту. Клепати його можна будь-де, аби були потрібні матеріали.

А по-друге, попри зовнішню схожість зі своїм іранським "предком", "Італмас" вміє літати значно нижче, ніж "Шахеди". Тобто його значно складніше виявити. До того ж за деякими даними, на цей дрон важче наводяться боєприпаси систем ППО: двигун в "Італмаса" винесений вперед.

Фіаско над Києвом та терор Сум

Вперше дрони під назвою "Виріб-54", або "Італмас", з'явилися над Україною ще восени 2023 року. В ніч з 22 на 23 жовтня 2023 року "Італмаси" атакували Київ, але абсолютно всі дрони були перехоплені та знищені протиповітряною обороною.

В листопаді 2023 року в Головному управлінні розвідки МО підтвердили, що росіяни намагаються використати "Італмаси" проти України. Дрони цього типу ворог розглядав, як дешевший аналог ударних "Шахедів".

Безпілотник отримав назву завдяки торгівельному центру, на робочих площах якого безпілотники почали виготовляти. А за звук польоту "Італмас" також отримав презирливе прізвисько "газонокосарка".

Щоправда, тоді "Італмаси" показали свою слабку ефективність у порівнянні з "традиційними" іранськими "Шахедами". Тому цей проєкт на деякий час "заглух".

Проте зараз росіяни, судячи з усього, вирішили його "реанімувати". Протягом липня відбулося щонайменше три атаки "Італмасів" на Суми - 14, 20 та 22 липня. Внаслідок атак були постраждалі та загиблі.

Як захиститися від загрози

Росіяни, судячи з усього, тестують дрони, обираючи мішенями для цього цивільне населення. Удари завдаються хаотично, б'ють виключно по цивільному населенню. Що варто знати, щоб захиститися від атаки: