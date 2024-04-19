Зброя, фінансова та гуманітарна підтримка. Яку допомогу Україна отримувала від США

Зміст

Військова допомога

Фінансова підтримка

Постачання гуманітарки

Військова допомога

США надавали військову підтримку Україні починаючи з 2014 року, проте поставки не були суттєвими. Лише 2017 року екс-президент Дональд Трамп схвалив передачу Збройним силам України протитанкових комплексів Javelin. Напередодні повномасштабного вторгнення постачання озброєнь від США почастішало, Україна стала отримувати стрілецьку зброю, комплекси Javelin і Stinger.

Уже після початку повномасштабного вторгнення в Україну поставки зброї від США різко збільшилися. Наприклад, 26 лютого 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен санкціонував виділення Україні допомоги на 350 млн доларів. Йшлося про передачу протитанкових і зенітних систем, стрілецької зброї та боєприпасів різного калібру, бронежилетів, а також супутнього обладнання.

Постачання озброєнь почали здійснювати буквально на щоденній основі, а наприкінці березня 2022 року глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Україна отримала від США допомоги на понад 2 млрд доларів. У квітні Україна отримала перший пакет допомоги, до якого увійшла техніка американського виробництва. Йшлося про бронетранспортери M113 і 155-мм гаубиці M777. На той момент Україна гостро потребувала постачання західної артилерії, оскільки власних зразків техніки не було достатньо для відбиття агресії РФ.

Влітку 2022 року українська армія почала отримувати від США реактивні системи залпового вогню HIMARS, які дали змогу наносити удари по тилах противника. Багато аналітиків вказували, що точкові влучання по складах з озброєнням, командних пунктах та інших важливих об'єктах окупантів дали змогу зупинити просування військ РФ.

Також влітку США анонсували передачу Україні сучасного зенітного ракетного комплексу ППО NASAMS. Крім цього Україні передали майже 600 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost. Аж до зими Україна отримувала різну допомогу від США, зокрема:

бронемашини MaxxPro;

реактивні снаряди GMLRS;

високоточні боєприпаси M982 Excalibur;

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;

протипіхотні міни M18A1 "Клеймор";

бронетранспортерів M1117;

системи протиповітряної оборони MIM-23 Hawk;

ЗРК M1097 Avenger.

У грудні 2022 року США вперше оголосили про передачу Україні батареї ЗРК Patriot у новітній модифікації PAC-3. Система давала змогу збивати не тільки крилаті, а й балістичні ракети, які окупанти часто використовували для ударів по містах України. Уже за кілька місяців комплекс доставили в Україну, і наші воїни збили перший "Кинджал" над Києвом.

У січні минулого року США вперше зважилися на передачу бойових машин піхоти M2 Bradley. Також Вашингтон вирішив відправити Києву 155-мм САУ M109A6 Paladin, бронетранспортери Stryker і танки M1 Abrams.

Значна кількість бронетехніки готувалася для використання українськими військами під час літнього контрнаступу, однак танки Abrams доправили в Україну лише восени. Їхнє використання помітили під час нещодавніх боїв за Авдіївку у Донецькій області.

Також у лютому минулого року США вирішили передати Україні ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 км. Однак фактично йшлося про їхнє виробництво, яке затягнулося майже на рік. Лише нещодавно їх передали українським військам і в соціальних мережах публікувалися відомості про їхнє використання для ударів по окупантах. Ці ракети можна запускати з установок HIMARS.

Протягом весни і літа Вашингтон передавав Києву боєприпаси до артилерії, систем ППО, стрілецької зброї, різні види безпілотників, комплекси Stinger, TOW і Javellin. А вже восени в Україну доставили далекобійні балістичні ракети ATACMS, які українські війська використовували для удару по аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську. Там вдалося вразити авіаційну техніку ворога. Однак ракети передали в обмеженій кількості і про нові поставки поки що не оголошувалося.

Наприкінці грудня минулого року США передали останній пакет допомоги і заявили, що гроші на нові військові поставки у них закінчилися, а Конгрес так і не схвалив новий запит президента Джо Байдена про виділення додаткових коштів на підтримку України. Але за кілька місяців США вдалося знайти ще приблизно 300 млн доларів для передання Україні першого за 2024 рік пакета військової допомоги. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уточнив, що це стало можливим завдяки економії коштів.

Конгрес США досі не затвердив нову допомогу Україні, що позначилося на боєздатності українських військ. Американська військова допомога має вирішальне значення для ЗСУ, про що, зокрема, говорив і президент Володимир Зеленський. Під час боїв за Авдіївку українська армія відчувала гострий дефіцит артснарядів, що стало однією з причин відведення гарнізону з населеного пункту.

У березні у США запустили спеціальний сайт, який займається наглядом над витратами виділених Україні грошей. Там вказано, що з початку повномасштабної війни США виділили Україні 113,4 мільярда доларів допомоги.

Кільський інститут світової економіки провів у грудні минулого року повідомив, що США надали Україні щонайменше 43,9 млрд євро допомоги. А того ж місяця президент Зеленський повідомив, що за 2023 рік США надали Україні 21,6 млрд євро військової допомоги.

Фінансова підтримка

США підтримують Україну не тільки у військовому, а й у фінансовому плані. Загальний бюджет допомоги для України розділений на певні напрямки, тому частина допомоги передається Україні на підтримання її економіки, виплати вчителям, переселенцям або ж пенсіонерам.

У вересні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримала 4,5 млрд доларів від США з цільового фонду Світового банку. Торік на фінансову підтримку України виділили понад 10 мільярдів доларів.

А в січні цього року глава Мінфіну Джанет Єллен говорила, що США хочуть забезпечити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Однак підтримку надаватимуть у разі схвалення закону про допомогу Україні, який поки що Конгрес не затвердив. Частина членів Республіканської партії наполягали на тому, що б ця допомога виділялася не на безоплатній основі, а у формі кредиту.

У лютому агентство Bloomberg із посиланням на джерело повідомляло, що Україна розробляє план, який допоможе отримати необхідні кошти і покрити бюджетний дефіцит у разі, якщо фінансову допомогу від США буде заблоковано. До нього входить підвищення податків і скорочення витрат.

Постачання гуманітарки

Вашингтон передає Україні допомогу, яку можна було б описати як підтримку гуманітарного характеру. Приміром влітку 2022 року держсекретар Блінкен оголошував про виділення майже 400 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Частина допомоги пройшла через Агентство США з міжнародного розвитку. Йшлося про продукти харчування, питну воду, грошову допомогу, доступне житло та екстрену медичну допомогу.

У лютому поточного року стало відомо, що уряд США виділив понад 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги для допомоги людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Основна частина гуманітарної допомоги використовується всередині України, але понад 451 млн доларів було спрямовано на задоволення потреб біженців у Польщі, Молдові та інших країнах. США виділили частину грошей на фінансування таких агентств, як:

ООН;

ЮНІСЕФ;

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

Міжнародна організація з міграції;

Всесвітня організація охорони здоров'я.

Вони надають гуманітарну допомогу всередині України. Також Вашингтон виділяв допомогу в енергетичній сфері, щоб Україна могла відремонтувати інфраструктуру, яка постраждала від російських атак, починаючи із зими 2022 року. Йшлося про генератори та високовольтні автотрансформатори.

США допомагають Україні й у сфері розмінування, передають необхідне обладнання, яке дасть змогу створити більше груп саперів і демінерів. Крім того, Україна отримала від США допомогу для розслідування воєнних злочинів Росії, підтримка від американців була передана правоохоронним органам.

А не так давно посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила про передачу Києву партії зерновозів. За її словами, це дасть змогу збільшити обсяги збирання та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку країни.