Збій у додатку "Дія": українцям надходять листи про анулювання житлових сертифікатів

У додатку "Дія" стався збій. Українцям, які подавалися на програму "єВідновлення" та отримав житлові сертифікати за зруйноване майно почали надходити листи із нібито їх "анулюванням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича .

Він показав сповіщення, які почали надходити громадянам.





Фото: повідомлення у додатку "Дія" (t.me senkevichonline)

"Без паніки! Ми вже звʼязались з Міністерством інфраструктури та вони запевнили, що це збій в системі", - зазначив Сєнкевич.

Він запевнив, що всі видані сертифікати на житло залишаються дійсними.

Наразі очікується офіційна реакція на збій від Міністерства.

Програма "єВідновлення"

Ця програма спрямована на надання фінансової допомоги громадянам для відновлення пошкодженого житла внаслідок війни.

Через додаток "Дія" українці можуть подати заявку на отримання компенсації, яка покриє ремонтні роботи або реконструкцію будинків і квартир. Кошти надаються на конкретні цілі, а самі роботи контролюються державою. Програма є частиною урядових зусиль для підтримки громадян, які постраждали від бойових дій.

У додатку "Дія" або на веб-порталі треба обрати картку для нарахування виплати. Місцева комісія проведе необхідні обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, щоб визначити суму виплати. Після цього вона буде переведена на рахунок.