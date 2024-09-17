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Збій у додатку "Дія": українцям надходять листи про анулювання житлових сертифікатів

Вівторок 17 вересня 2024 20:16
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Збій у додатку "Дія": українцям надходять листи про анулювання житлових сертифікатів Фото: "Дія" (diia gow.ua)
Автор: Ніна Єланська

У додатку "Дія" стався збій. Українцям, які подавалися на програму "єВідновлення" та отримав житлові сертифікати за зруйноване майно почали надходити листи із нібито їх "анулюванням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.

Він показав сповіщення, які почали надходити громадянам.

Збій у додатку &quot;Дія&quot;: українцям надходять листи про анулювання житлових сертифікатів

Фото: повідомлення у додатку "Дія" (t.me senkevichonline)

"Без паніки! Ми вже звʼязались з Міністерством інфраструктури та вони запевнили, що це збій в системі", - зазначив Сєнкевич.

Він запевнив, що всі видані сертифікати на житло залишаються дійсними.

Наразі очікується офіційна реакція на збій від Міністерства.

Програма "єВідновлення"

Ця програма спрямована на надання фінансової допомоги громадянам для відновлення пошкодженого житла внаслідок війни.

Через додаток "Дія" українці можуть подати заявку на отримання компенсації, яка покриє ремонтні роботи або реконструкцію будинків і квартир. Кошти надаються на конкретні цілі, а самі роботи контролюються державою. Програма є частиною урядових зусиль для підтримки громадян, які постраждали від бойових дій.

У додатку "Дія" або на веб-порталі треба обрати картку для нарахування виплати. Місцева комісія проведе необхідні обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, щоб визначити суму виплати. Після цього вона буде переведена на рахунок.

До слова, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк у матеріалі РБК-Україна розповідала, що умови функціонування програми "єОселя" слід змінити, щоб підвищити її ефективність.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді України пояснили, чому для відновлення житла українців важливо стимулювати та розвивати локальний бізнес.

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