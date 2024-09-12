Умови програми "єОселя" слід змінити, щоб підвищити її ефективність, - Шуляк

За два роки функціонування програми пільгової іпотеки "єОселя" з її допомогою змогли скористатися майже 13 тисяч родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 20 млрд гривень. Однак більше ніж половина її користувачів - військовослужбовці і силовики, що свідчить про недоступність програми для широкого загалу громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, станом на початок вересня, тобто, майже за два роки роботи програми, загальна кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" - близько 13 тисяч родин, водночас кількість громадян, які стоять у квартирній черзі перевищує 600 тисяч українців.

"Тобто, програма певним чином функціонує, але нині назвати її ефективною для вирішення житлового питання складно. Зокрема, ми бачимо, що 7185 кредитів за пільговою іпотекою отримали сім‘ї військовослужбовців і силовиків, а це - 56% всіх виданих за "єОселею" кредитів. Це, в свою чергу означає, що програма взагалі недоступна широкому загалу громадян, які потребують поліпшення своїх житлових умов. Зокрема, для ветеранів і ВПО", - підкреслила парламентарка.

За її словами, за весь період роботи програми першим видали лише 226 кредитів, а другим - 258. Іншими словами, нашим переселенцям і ветеранам видали майже у 15 разів менше кредитів на житло, якого вони потребують. Це очевидна диспропорція, яку потрібно виправляти

Шуляк також додала, що для цього слід переглянути умови програми, оскільки виконати діючі більшості громадян складно. Йдеться про розмір першого внеску - 20% вартості житла, які в реальності можуть сягати третину вартості, віку житла - не старше 3 років, а також відсоткової ставки у 7%.

Щодо першого внеску, Шуляк переконана, що його слід зменшити щонайменше до 15%. Річ в тім, що за стандартних умов банки просять сплатити від 30% суми іпотеки, "єОселя" дозволяє зменшити внесок до 20%. Однак не завжди – деякі банки одразу просить ті самі мінімум 30%, мотивуючи це тим, що ціна на обрану квартиру вища за допустиму по програмі, або ж платоспроможність потенційного позичальника не переконлива. Крім цього, банк може наполягати на оплаті страхування іпотеки, разової комісії, послуг нотаріуса, відкриття рахунку, переказ коштів на рахунок продавця тощо.

"Втім, люди погоджуються на такі умови - зокрема, ВПО, у яких, по суті, немає вибору. Тому, чим меншим ми зробимо розмір першого внеску, тим меншим буде реальний", - наголосила вона.

Зміни потрібні і для віку житла, яке можна придбати за програмою, оскільки діючі умови не дозволяють купувати житло старше за 3 років. Тобто, сюди не підпадають квартири, які були збудовані не тільки в 90-х роках, а і взагалі вся житлова нерухомість, збудована до 2021 року, коли у країні був свого роду будівельний бум.

"Це значно звужує можливості знайти відповідну пропозицію навіть у містах мільйонниках, не говорячи вже про маленькі містечка. Саме тому ми бачимо нерівномірний розподіл учасників програми за регіонами. Найбільше квартир було придбано в Київській області - понад 3 тисячі та Києві - понад 2 тисячі, адже там найбільше розвинений первинний ринок нерухомості", - переконана голова комітету містобудування.

Водночас саме в невеликих населених пунктах ціни на житло є набагато доступнішими. До того ж людина повинна мати можливість придбати житло там, де живе нині і працює. Необхідно відкрити можливість брати в кредит житло на вторинному ринку, якому не більше 10 років.

Ще одна необхідна зміна - зниження відсоткової ставки по іпотеці. ВПО та ветерани можуть скористатися програмою лише під 7 % кредиту. Незалежно від того, що одні - втратили домівки і потребують допомоги в скрутний час, а інші - захищали Україну і заслуговують на шану і підтримку. Тому, для такої категорії громадян надважливо знизити відсоткову ставку до 3%.

Шуляк додала, що оскільки програма "єОселя" запустилася тільки восени 2022 року, відповідно, для України вона в цілому нова, удосконалювати і змінювати її цілком природно. Вона привела до прикладу програму компенсацій "єВідновлення", яка зазнала чисельних змін з моменту запуску. Всі вони стали результатом запиту з боку українців, які з тих чи інших причин не могли отримати компенсацію, хоч і мали на неї право.

"Тож, і по "єОселі", сподіваюся, будемо вивчати проблемні моменти і пропонувати рішення. Головне, не відкладати їх надовго, оскільки на сьогодні житлове питання українців стоїть надзвичайно гостро", - підсумувала нардепка.