Не збій чи аварія. Стало відомо, чому Південноукраїнській АЕС зменшила потужність
На Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області не було аварії чи збою у роботі. Причиною зменшення потужності стації був насос, який вийшов з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держатомрегулювання Олега Корікова під час брифінгу.
"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - заявив він.
Насос, який вийшов з ладу, - один з чотирьох. Він зараз не працює. Через це потужність енергоблока Південноукраїнської АЕС знижено на третину.
За словами Корікова, "Енергоатом" планує комплекс заходів із відновлення роботи цього агрегата. Після проведення ремонту енергоблок зможе вийти на повну потужність.
Голова Держатомрегулювання наголосив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.
Що цьому передувало
Вчора, 4 вересня, у мережі з'явилася інформація, що нібито на Південноукраїнській АЕС сталася аварія. У зв'язку з цим станція буцімто втратила частину потужності, а один з енергоблоків збиралися відправити на ремонт.
"Енергоатом" спростував цю інформацію. Там заявили, що в роботі одного з енергоблоків Південноукраїнської АЕС в Миколаївській області зафіксували зауваження. Блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності.
Варто додати, що це не перший збій в роботі Південноукраїнської АЕС. Позаштатна ситуація сталася у липні 2024 року. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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