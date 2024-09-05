ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не збій чи аварія. Стало відомо, чому Південноукраїнській АЕС зменшила потужність

Миколаївська область, Четвер 05 вересня 2024 15:20
UA EN RU
Не збій чи аварія. Стало відомо, чому Південноукраїнській АЕС зменшила потужність Фото: стало відомо, що сталося на Південноукраїнській АЕС 4 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області не було аварії чи збою у роботі. Причиною зменшення потужності стації був насос, який вийшов з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держатомрегулювання Олега Корікова під час брифінгу.

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", - заявив він.

Насос, який вийшов з ладу, - один з чотирьох. Він зараз не працює. Через це потужність енергоблока Південноукраїнської АЕС знижено на третину.

За словами Корікова, "Енергоатом" планує комплекс заходів із відновлення роботи цього агрегата. Після проведення ремонту енергоблок зможе вийти на повну потужність.

Голова Держатомрегулювання наголосив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.

Що цьому передувало

Вчора, 4 вересня, у мережі з'явилася інформація, що нібито на Південноукраїнській АЕС сталася аварія. У зв'язку з цим станція буцімто втратила частину потужності, а один з енергоблоків збиралися відправити на ремонт.

"Енергоатом" спростував цю інформацію. Там заявили, що в роботі одного з енергоблоків Південноукраїнської АЕС в Миколаївській області зафіксували зауваження. Блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності.

Варто додати, що це не перший збій в роботі Південноукраїнської АЕС. Позаштатна ситуація сталася у липні 2024 року. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Энергоатом
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ