Не сбой или авария. Стало известно, почему Южноукраинская АЭС уменьшила мощность

На Южноукраинской АЭС в Николаевской области не было аварии или сбоя в работе. Причиной уменьшения мощности станции был вышедший из строя насос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова во время брифинга.

"На Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Идентифицирована повышенная вибрация насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор", - заявил он.

Вышедший из строя насос - один из четырех. Он сейчас не работает. Поэтому мощность энергоблока Южноукраинской АЭС снижена на треть.

По словам Корикова, "Энергоатом" планирует комплекс мер по возобновлению работы этого агрегата. После ремонта энергоблок сможет выйти на полную мощность.

Глава Госатомрегулирования подчеркнул, что такое эксплуатационное событие по международной шкале имеет нулевой уровень.