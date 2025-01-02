Збився приціл на лавці: Михайлюк вразив жахливою статистикою у першому матчі року в НБА

Атакувальний захисник "Юти Джаз" Святослав Михайлюк повернувся на майданчик після відсутності в двох попередніх зустрічах. Перед тим він показував непогану результативність, але, схоже, на лавці в нього збився приціл.

У поєдинку проти "Нью-Йорк Нікс" (103:119) українець за 15 хвилин на паркеті змазав усі шість своїх кидків. Він чотири рази невдало виконав триочкові спроби та двічі – двоочкові. Доробок Михайлюка в матчі більш ніж скромний – одне підбирання при одному фолі. Для українця це був 10-й поєдинок в сезоні. У середньому він грає 16.7 хвилин, набираючи 7.7 очка, 1.5 підбирання та 1.3 передачі.

Натомість центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень допоміг своїй команді одержати перемогу над "Філадельфією" (113:107). Вітчизняний бігмен зіграв майже 6 хвилин. Очок не набрав (схибив в одній спробі зі гри), зробив 1 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення при 1 фолі.

Загалом Лень цього сезону в НБА провів 26 матчів, в яких в середньому грає 7.3 хвилини, набираючи 1.5 очка, 1.9 підбирання та 0.9 передач.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 7 перемог у 32-х матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 15 успішних поєдинків з 34-х. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 12-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.