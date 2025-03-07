Збитки від війни. Українці зможуть подавати заяви на відшкодування за новими категоріями

Кабінет міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Заяви на відшкодування можна подавати через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
Відтепер, крім подачі заяви за категорією "Пошкоджене або знищене житло" та "Смерть близького члена сімʼї", можна буде також реєструвати заяви щодо:
Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, було внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією РФ проти України.
Передбачено такі категорії як: серйозні тілесні ушкодження; сексуальне насильство; катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; позбавлення свободи; примусова праця або служба; пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна; втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.
Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації. До цієї ініціативи долучилися 40 країн, було відкрито офіс реєстру в Києві.
Подача заявок про завдані російськими військами матеріальні збитки в Україні було відкрито у квітні 2024 року. Тоді почався прийом заяв лише від тих, чиє житло було знищене внаслідок війни.
РБК-Україна пояснювало, як українців можуть подати заяву до реєстру збитків через "Дію".
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