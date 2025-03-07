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Збитки від війни. Українці зможуть подавати заяви на відшкодування за новими категоріями

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Заяви на відшкодування можна подавати через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Відтепер, крім подачі заяви за категорією "Пошкоджене або знищене житло" та "Смерть близького члена сімʼї", можна буде також реєструвати заяви щодо: 

  • пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
  • втрати доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях;
  • серйозних тілесних ушкоджень;
  • примусової праці тощо.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, було внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією РФ проти України.

Передбачено такі категорії як: серйозні тілесні ушкодження; сексуальне насильство; катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; позбавлення свободи; примусова праця або служба; пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна; втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. 

Реєстр збитків від війни

Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації. До цієї ініціативи долучилися 40 країн, було відкрито офіс реєстру в Києві.

Подача заявок про завдані російськими військами матеріальні збитки в Україні було відкрито у квітні 2024 року. Тоді почався прийом заяв лише від тих, чиє житло було знищене внаслідок війни.

РБК-Україна пояснювало, як українців можуть подати заяву до реєстру збитків через "Дію".

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Денис Шмигаль