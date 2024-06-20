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Збитки на мільйони. На Волині розкрили махінації на ремонті оборонних об’єктів

Волинь, Четвер 20 червня 2024 13:45
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Збитки на мільйони. На Волині розкрили махінації на ремонті оборонних об’єктів Фото: на Волині розкрили схему на мільйони на ремонті оборонних об'єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Волинській області розкрили схему розкрадання на ремонті оборонних об’єктів. Збитки склали більше двох мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Працівники ДБР викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Так, восени 2023 року квартирно-експлуатаційний відділ уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону.

"На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 млн грн. Проте посадовець з підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані: завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало", - зазначають у відомстві.

Начальник КЕВ підписував сфальсифіковані акти виконаних робіт, після чого кошти надходили на рахунки підприємства.

"Через такі махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.", - зазначили у ДБР.

Наразі начальнику КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Не перший випадок

Раніше повідомлялось, що правоохоронці розслідують справу про крадіжки у військовій частині у Житомирській області. Фігурантів перевіряють на зв'язки з російськими спецслужбами.

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