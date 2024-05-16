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Справа з крадіжками у військовій частині: фігурантів перевіряють на зв'язки з РФ

Житомир, Четвер 16 травня 2024 11:49
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Справа з крадіжками у військовій частині: фігурантів перевіряють на зв'язки з РФ Фото: ДБР з'ясувало нові деталі у справі з крадіжками у військовій частині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці розслідують справу про крадіжки у військовій частині у Житомирській області. Фігурантів перевіряють на зв'язки з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначили у ДБР, 14 травня у чотирьох можливих фігурантів справи провели обшуки. Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн гривень у різній валюті.

Крім того, в одного з них було виявлено георгіївські стрічки та 110 тисяч російських рублів готівкою. ДБР перевіряє службовців щодо співпраці зі спецслужбами ворога.

Вирішується питання щодо оголошення підозри чотирьом військовим у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Їм загрожує ув'язнення від 10 до 15 років.

Що ще відомо про справу

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Міноборони у ході перевірок на території військової частини у Житомирській області знайшли необліковані компоненти до трьох комплектів апаратури засекреченого зв’язку.

Це мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів - золотом, сріблом та платиною. Їх вартість становить 65 млн гривень.

У ході розслідування було виявлено ймовірних крадіїв військового майна. Як з'ясувало слідство, посадовці військової частини склали фіктивні акти щодо знищення апаратури. Насправді було знищено лише систему таємних блоків, вузлів та упаковок, залишок же військові привласнили, аби згодом продати.

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