Збірну Росії з хокею з м'ячем відсторонили від участі у чемпіонаті світу
Російську збірну з хокею з м'ячем відсторонили від участі у чемпіонаті світу 2023 року, який пройде у Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міжнародної федерації хокею з м'ячем.
"Росія і Білорусь не братимуть участі в чемпіонатах 2023 року через геополітичну ситуацію, що зберігається", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що споконвічно змагання мали відбутися в Росії. Однак через російську агресію в Україні турнір перенесли до Швеції.
Нагадаємо, що російських спортсменів усунули із багатьох видів спорту через агресію Росії в Україні. Зокрема, збірну РФ з футболу було відсторонено від участі у кваліфікації до чемпіонату світу, який пройшов у Катарі.
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