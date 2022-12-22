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Збірну Росії з хокею з м'ячем відсторонили від участі у чемпіонаті світу

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Четвер 22 грудня 2022 13:57
Збірну Росії з хокею з м'ячем відсторонили від участі у чемпіонаті світу Фото: збірну Росії з хокею з м'ячем відсторонили від участі у чемпіонаті світу (t.me/ukr_bandy)
Автор: Руслан Гаращенко

Російську збірну з хокею з м'ячем відсторонили від участі у чемпіонаті світу 2023 року, який пройде у Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міжнародної федерації хокею з м'ячем.

"Росія і Білорусь не братимуть участі в чемпіонатах 2023 року через геополітичну ситуацію, що зберігається", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що споконвічно змагання мали відбутися в Росії. Однак через російську агресію в Україні турнір перенесли до Швеції.

Нагадаємо, що російських спортсменів усунули із багатьох видів спорту через агресію Росії в Україні. Зокрема, збірну РФ з футболу було відсторонено від участі у кваліфікації до чемпіонату світу, який пройшов у Катарі.

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