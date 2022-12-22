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Сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира

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Четверг 22 декабря 2022 13:57
Сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира Фото: сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира (t.me/rus_bandy)
Автор: Руслан Гаращенко

Российскую сборную по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023, который пройдет в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международной федерации хоккея с мячом.

"Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся геополитической ситуации", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально соревнования должны были состояться в России. Однако в связи с российской агрессией в Украине турнир перенесли в Швецию.

Напомним, что российских спортсменов отстранили из многих видов спорта из-за агрессии России в Украине. В частности, сборная РФ по футболу была отстранена от участия в квалификации к чемпионату мира, который прошел в Катаре.

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