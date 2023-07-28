Збірна України здолала Китай у чвертьфіналі волейбольного Кубка претендентів
Національна команда України з волейболу переграла збірну Китаю у рамках 1/4 фіналу Challenger Cup 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Challenger Cup, 1/4 фіналу, чоловіки
Україна – Китай – 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)
У дебюті зустрічі суперники грали на рівних. Та поступово українська команда захопила ініціативу та створила 8-очковий гандикап. І хоч китайці намагалися опиратися, але ближче ніж на 4 пункти до кінця сету так і не підібралися.
Трохи інакше склалася друга партія. Якщо на початку "синьо-жовті" виглядали впевненіше, то в ендшпілі їм довелося неабияк попотіти, щоб подвоїти перевагу. Збірна України за рахунку 23:22 на свою користь вигризла два очки та закрила сет.
А ось у третій партії Китай перехопив ініціативу. Майже весь сет представники Піднебесної вели в рахунку. Щоправда, наприкінці відрізку ледь не розгубили всю перевагу. Та все ж зуміла дотиснути українців (25:23).
Гойдалками запам'ятався четвертий сет. Спершу китайці вирвалися вперед, далі – українська команда опинилася попереду. Та на всю партію запалу азіатів не вистачило. Фінальний штурм "синьо-жовтим" вдався повністю і вони здобули комфортну перемогу.
До трійки найрезультативніших українців потрапили Олег Плотницький (18 атакувальних очок), Василь Тупчій (16) та Дмитро Терьоменко (12). У півфіналі змагань збірна України зустрінетсься з переможцем протистояння Туреччини та Домініканської Республіки.
До слова, напередодні жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Challenger Cup-2023.
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