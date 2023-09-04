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Збірна України здобула дебютну перемогу на волейбольному Євро-2023: які шанси на плей-офф

Фото: Україна тріумфувала в незвичних кольорах (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здолала волейбольну збірну Фінляндії на груповому етапі чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, чоловіки, група B

Україна – Фінляндія – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)

 

У стартовому сеті команди розпочали на рівних. Українці та фіни почергово вели в рахунку та не змогли піти у відрив. Проте, зі середини партії "синьо-жовті" захопили ініціативу й вже до кінця відрізку не дозволили збірній Фінляндії вирівняти становище.

Спокійнішим для українців видався другий сет. Тепер підопічні Угіса Крастіньша були попереду впродовж усієї партії. Пікова перевага збірної України склала 8 пунктів. Саме з таким гандикапом "синьо-жовті" й подвоїли власну перевагу в зустрічі.

А ось дебют третього сету став холодним душем для хлопців Крастіньша. Вони провалили старт партії (0:5) та опинилися в ролі тих, хто змушений наздоганяти. Однак, українці швидко отямилися і вже в середині партії зрівняли рахунок (9:9). Нога в ногу команди йшли до кінця, але в ендшпілі сильнішими були Суомі.

Драматично склалася і наступна партія. "Синьо-жовті" до останнього конкурували з фінами за перемогу в сеті. Але після того, як рахунок став 24:24, програли два розіграші поспіль і змушені були битися на тай-брейку. На щастя, там українці повернулися на переможний шлях і з двома пунктами переваги завершили матч.

Довгожданна перша перемога на турнірі поки не дозволила збірній України обійти фінів у турнірній таблиці секстету B. Тепер в активі "синьо-жовтих" 3 очки. У фінальному турі українська команда зобов'язана перемагати Іспанію (6 пунктів), щоб вийти в 1/8 фіналу.

До слова, раніше збірна України поступилася Болгарії на Євро-2023 у чотирьох сетах.

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