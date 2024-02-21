Збірна України втратила ще двох зірок на старті відбору перед Євробаскетом-2025

Оборонець Ілля Сидоров і форвард Олександр Липовий поповнили лазарет баскетбольної збірної України перед першим поєдинком у кваліфікації до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

Зірки "синьо-жовтих" не поїхали до Словенії на матч із місцевою збірною 22 лютого. У розпорядженні тренерського штабу на чолі з Віталієм Степановським залишилося 11 баскетболістів.

У середу вранці збірники провели перше тренування в Копері. Сидоров і Липовий приєдналися до табору національної команди, але через ушкодження залишилися в Ризі. Там вони намагатимуться відновитися до другого поєдинку відбору – проти збірної Португалії (25 лютого).

До лав збірної України через травми не приїхали Скапінцев, Анікієнко та Конєв. Натомість від послуг Геруна та Йяму відмовився штаб Степановського. На заміну їм "синьо-жовті" довикликали центрового болгарського "Міньора" Бринюка.

Склад збірної України на матч проти Словенії:

захисники

Віталій Зотов

Олександр Мішула

Олександр Ковляр

Анатолій Шундель

форварди

Павло Крутоус

Іван Ткаченко

Андрій Войналович

Вʼячеслав Бобров

центрові

В'ячеслав Петров

Артем Пустовий

Богдан Бринюк

Збірна України в кваліфікації на Євробаскет-2025

"Синьо-жовті" змагатимуться в групі A відбору. Там команда Степановського проведе 6 матчів у трьох вікнах.

Перша пара поєдинків запланована на лютий. Зі Словенією збірна зустрінеться на виїзді 22 лютого, а через три дні прийме португальців у Ризі. Натомість у наступному вікні на українців чекатиме подвійне протистояння з Ізраїлем – вдома (22 листопада) та в гостях (25 листопада).

Завершать кваліфікацію українці двома поєдинками в лютому 2025-го. Спершу "синьо-жовті" приймуть словенців, а потім поїдуть у гості до збірної Португалії. До наступного раунду відбору вийдуть три найкращі команди квартету.