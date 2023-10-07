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Збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу серед глухих

Субота 07 жовтня 2023 17:20
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Збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу серед глухих Україна - чемпіон світу з футболу серед глухих! (фото: facebook.com/4wdfcmalaysia2023)
Автор: Дмитро Войналович

Збірна України стала чемпіоном світу 2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху, що проходив в малазійському Куала-Лумпурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Україської асоціації футболу.

Збірна України вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу серед глухих

Дефлімпійська збірна України стала чемпіоном світу з футболу (фото: uaf.ua)

Всього в турнірі брали участь 19 збірних. Команди проводили по три матчі в групі, після чого сильніші збірні продовжували боротьбу в раунді плей-оф.

Українська збірна потрапила до групи В, де розгромила Таїланд (6:0), зіграла внічию із Сенегалом (2:2) та розбила Аргентину (5:0).

В 1/8 фіналу синьо-жовті перемогли Нігерію (2:0), а у чвертьфіналі - Іран (3:0). У півфіналі українці знову зіграли в нічию 1:1 зі збірною Сенегалу, але в серії пенальті здолали африканську команду 8:7.

У вирішальній зустрічі ЧС нашій команді протистояла Японія, яку наші спортсмени перемогли з рахунком 2:1.

Додамо, що дефлімпійська збірна України вже вчетверте брала участь у чемпіонаті світу. До сьогодні найвищим досягненням нашої збірної було третє місце на першості 2012 року.

Також наші хлопці в 2009 та 2022 роках ставали чемпіонами Дефлімпійських ігор.

Раніше ми писали, що Україна виграла чемпіонат світу з ММА.

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