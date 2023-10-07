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Сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди глухих

Суббота 07 октября 2023 17:20
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Сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди глухих Украина – чемпион мира по футболу среди глухих! (фото: facebook.com/4wdfcmalaysia2023)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины стала чемпионом мира 2023 года по футболу среди игроков с нарушениями слуха, проходившего в малазийском Куала-Лумпуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди глухих

Дефлимпийская сборная Украины стала чемпионом мира по футболу (фото: uaf.ua)

Всего в турнире участвовало 19 сборных. Команды проводили по три матча в группе, после чего сильнейшие сборные продолжали борьбу в раунде плей-офф.

Украинская сборная попала в группу В, где разгромила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разбила Аргентину (5:0).

В 1/8 финала сине-желтые победили Нигерию (2:0), а в четвертьфинале - Иран (3:0). В полуфинале украинцы снова сыграли в ничью 1:1 со сборной Сенегала, но в серии пенальти одолели африканскую команду 8:7.

В решающей встрече ЧМ нашей команде противостояла Япония, которую наши спортсмены победили со счетом 2:1.

Добавим, что дефлимпийская сборная Украины уже в четвертый раз принимала участие в чемпионате мира. До сегодняшнего дня наивысшим достижением нашей сборной было третье место на первенстве 2012 года.

Также наши спортсмены в 2009 и 2022 становились чемпионами Дефлимпийских игр.

Ранее мы писали, что Украина выиграла чемпионат мира по ММА.

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