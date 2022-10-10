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Збірна України у відборі до Євро-2024: повний розклад матчів національної команди

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 16:27
Збірна України у відборі до Євро-2024: повний розклад матчів національної команди Фото: Збірна України отримала непростий календар у відборі до Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Визначився календар поєдинків збірної України в кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Усі матчі відбудуться в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

За підсумками жеребкування у Франкфурті Україна потрапила до групи C. Там суперниками національної команди стануть Італія, Англія, Північна Македонія і Мальта.

Стартовий тур відбору призначили на 23 березня. У цей день збірна Італії прийме англійців, а до північномакедонської національної команди завітає Мальта. Збірна України ж розпочне турнір із 2-го туру, де зустрінеться з Англією на виїзді (26 березня).

У червні "синьо-жовті" зіграють із Північною Македонією на виїзді та домашній матч проти збірної Мальти. Найважчим для національної команди стане вересень 2023-го, на який призначили поєдинки з Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня).

Ще два матчі Україна проведе у жовтні – домашній проти македонців (14 жовтня) та виїзний проти збірної Мальти (17 жовтня). У вирішальному турі 21 листопада збірна України вдома прийме італійців.

Перелік матчів збірної України в кваліфікації до Євро-2024:

  • Англія – Україна, 26 березня, 19:00
  • Північна Македонія – Україна, 16 червня, 21:45
  • Україна – Мальта, 19 червня, 21:45
  • Україна – Англія, 9 вересня, 19:00
  • Італія – Україна, 12 вересня, 21:45
  • Україна – Північна Македонія, 14 жовтня, 16:00
  • Мальта – Україна, 17 жовтня, 21:45
  • Україна – Італія, 21 листопада, 21:45

УЄФА за результатами жеребкування сформував 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи в Німеччині вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Ще одну путівку отримала господарка турніру, а 3 місця зарезервовані за переможцями плей-офф Ліги націй.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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