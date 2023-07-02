Збірна України U-21 здолала Францію в чвертьфіналі Євро-2023 та вперше поїде на Олімпіаду

Молодіжна збірна України впевнено переграла Францію U-21 на шляху в півфінал чемпіонату Європи 2023 року.

Євро-2023, 1/4 фіналу

Франція U-21 – Україна U-21 – 1:3

Голи: Шеркі, 19 – Судаков, 32 (пенальті), 44, Бондаренко, 86

Старт зустрічі "триколірні" залишили за собою. Уже в дебюті кіпер українців Трубін змушений був попотіти – спершу ногами парирував удар Баркола після помилки Бондаренка, а потім впорався з добиванням Шеркі. Згодом останній неточно пробив зі штрафного.

Тиск Франції U-21 дав плоди на 19-й хвилині. Галлам вдалася атака правим флангом, коли за спину Вівчаренку ввірвався Баркола та прострілив у центр. Там м'яч прийняв Шеркі, прибрав Таловєрова та змусив Трубіна капітулювати.

Українці доволі швидко отямилися. Криськів уже за кілька хвилин відправив м'яч у сітку воріт Шевальє, але суддівська бригада справедливо зафіксувала офсайд. Гуїрі у відповідь міг подвоїти перевагу французів, але воротар витягнув із-під поперечини удар того головою.

А на 30-й збірна України U-21 заробила пенальті. Це Мудрик узяв ініціативу на себе, увійшов до карної зони ліворуч і змусив Калюлю сфолити. До позначки підійшов Судаков і впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

Французька команда незабаром могла відновити статус-кво, але за "синьо-жовтих" після удару Баркола зіграла стійка. Натомість своїм шансом підопічні Руслана Ротаня скористалися перед перервою. Мудрик тримав м'яч у центрі поля і помітив ривок партнера – розкішна передача вивела Судакова на побачення з кіпером, яким хавбек скористався сповна.

Зі стартом другої половини на полі значно побільшало контактної боротьби. Епіцентр подій змістився до центральної зони, де суперники взялися відчайдушно відбирати м'яч один в одного. Пішли й "гірчичники" – 5 на дві команди за перші 20 хвилин.

Моментів довелося зачекати до середини тайму. Ось Баркола вискочив на ударну позицію під кутом, але переграти Трубіна з близької відстані не зміг. Натомість Назаренко не зміг віддати точний пас на Сікана в контратаці "синьо-жовтих". Щоправда, арбітр в обох ситуаціях зафіксував офсайд.

На 76-й хвилині проявив себе Адлі. Француз із лінії штрафного небезпечно пробив із розвороту. Однак, Трубін упорався з ударом хавбека. А на 81-й Вахі на добиванні після сейву голкіпера навіть відправив м'яч у сітку "синьо-жовтих". Утім, врятував хлопців Ротаня VAR – поза грою.

Україна U-21 відповіла нагодою Назаренка. Він опинився з м'ячем на лінії штрафного, але з рикошетом сфера полетіла на кутовий. Та на 86-й хвилині наша команда свій момент реалізувала. Це Бондаренко отримав передачу в межах штрафного, обіграв оборонця і елегантно підсік м'яч над голкіпером – 1:3!

Фінальні хвилини перетворилися на формальність. Молодіжна збірна України вийшла до 1/2 фіналу, де вдруге зустрінеться з Іспанією U-21. Матч відбудеться 5 липня у Бухаресті. Головне ж турнірне завдання "синьо-жовті" вже виконали – завоювали олімпійську ліцензію на Ігри-2024 у Парижі.