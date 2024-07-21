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Збірна України U-20 поступилася у фіналі на Євробаскеті-2025: є позитивний нюанс

Фото: Рафаель Колаволе не вразив проти збірної Румунії U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України програла одноліткам із Румунії вирішальний матч чемпіонату Європи 2024 року в Дивізіоні B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, фінал

Румунія – Україна – 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

 

Із підтримкою рідних трибун румунська збірна видала потужний стартовий відрізок (8:0). "Синьо-жовті" зуміли прийти до тями, але господарі турніру тримали підопічних Валерія Плеханова на безпечній відстані. Після першої чверті "триколірні" відірвалися на 6 очок.

На початку другої десятихвилинки Україна U-20 скоротила відставання до мінімуму. Проте, румунська молодіжка швидко опанувала ситуацію і взялася методично нарощувати гандикап. Як наслідок, на велику перерву господарі пішли з 13-очковою перевагою.

Більш кепськими справи українських баскетболістів стали після третьої чверті. "Триколірні" знову зіграли якісніше по обидва боки майданчика та минули 20-очковий рубіж. Тим часом команда Плеханова набрала лише 13 пунктів і фактично змирилася з поразкою.

У фінальній 10-хвилинці Румунія U-20 спробувала влаштували остаточний розгром. На піку перевага господарів сягнула 29-ти очок. Утім, "синьо-жовті" зуміли на останніх хвилинах хоч трохи підсолодити гіркоту поразки впевненим відрізком (9:2). Утім, головне завдання молодіжна збірна України виконала раніше, забезпечивши виходом у фінал підвищення в класі на Євробаскет-2025.

До слова, українець Скапінцев допоміг "Нікс" перемогти "Атланту" в Літній лізі НБА.

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