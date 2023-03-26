Збірна України без шансів програла Англії стартовий матч відбору до Євро-2024

Євро-2024, кваліфікація, група C, 2-й тур

Англія – Україна – 2:0

Голи: Кейн, 37, Сака, 40

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Стартовими складами обидва тренери здивували не надто. У складі господарів несподіванкою стала поява з перших хвилин Меддісона. Натомість в. о. керманича "синьо-жовтих" Ротань знайшов місця в основі для Судакова та Маліновського, а праймового Циганкова залишив на лаві.

"Три леви" вже в дебюті взялися "душити" українців надвисоким пресингом. У ці хвилини гостям за щастя було вийти за межі першої третини поля, а перейти центральну лінію – справжній подвиг. Англійці могли покарати вже на 8-й хвилині, та Кейн у боротьбі зі Сватком упав і не зміг акцентовано пробити.

"Синьо-жовті" відповіли на 15-й, коли Зінченко кинув у прорив Яремчука. Форвард вискочив на побачення з Пікфордом, але з кількох метрів не зміг поцілити в дальній нижній кут. Щоправда, і лайнсмен у кінці епізоду підняв прапорець.

Далі довелося вступати в гру Трубіну. Кіпер "Шахтаря" спершу не зміг зафіксувати м'яч, тож довелося витримати зіткнення з Меддісоном на добиванні. А згодом упевнено впіймав м'яч після удару Кейна з другого поверху. А на 35-й хвилині ліквідував загрозу після ще одного випаду завзятого Меддісона.

Утім, втримати нулі до перерви збірна України не зуміла. Більше того, "синьо-жовті" пропустили двічі впродовж трьох хвилин. Останнім дзвоником перед голами стала атака "Трьох левів", упродовж якої українські оборонці тричі (!) кидалися під м'яч.

Отже, перший забитий м'яч ледь не повністю став заслугою Сака. Вінгер "Арсенала" накрутив суперників на правому фланзі атаки та виконав навіс на дальню стійку, де Кейн у дотик переправив м'яч у сітку. Ні Матвієнко, ні Караваєв перервати подачу не змогли...

А ледь не в наступній атаці до асисту Сака додав і гол. Англієць хрестоматійно змістився з флангу в центр, витримав поштовх від Матвієнка та з-під Степаненка розкішно пробив у дальню дев'ятку – 2:0.

Фактично лише перед перервою збірна України нагадала про себе в атаці. Це Мудрик наважився пробити правою зі середньої дистанції. М'яч, однак, пройшов далеко від площини воріт. Попри сподівання, з перших хвилин другої половини нові виконавці в складі "синьо-жовтих" не з'явилися.

Зі стартом другого тайму збірна України спробувала заграти активніше. Та лише великого бажання виявилося замало для того, щоб з'явилися реальні нагоди забити. Натомість відкритіша гра у виконанні команди Ротаня дозволила англійцям ще вільніше дихати попереду.

Як наслідок, "Три леви" створили кілька моментів, щоб зробити рахунок розгромним. Ось Меддісон пробив у ближній кут після вривання в штрафний майданчик у боротьбі з Матвієнком – неточно. Сваток в останній момент перервав простріл Саки на Белінгема. А після стандарту той же Сака не зміг закрутити у дальній.

Свій напівшанс українці отримали на 73-й хвилині. Після перехоплення поблизу власного штрафного пішла класна передача на лівий фланг. Там швидкість набрав Соболь, утік від підкату опонента та збирався прострілити вздовж воріт, але Стоунз правильно обрав позицію і вибив на кутовий.

Новий спалах активності від збірної Англії припав на фінальні хвилини. Для початку Гріліш прорвався на лівий край штрафного та віддав Галлахеру, але удар хавбека Трубін перевів на кутовий. Після стандарту головою пробив Магвайр – у руки воротарю.

У доданий арбітром час центрбек МЮ ще раз пробив головою після подачі від кутового прапорця. Та цього разу м'яч пролетів над поперечиною. Натомість удар Галлахера з-за меж штрафного парирував Трубін. Зрештою, українській збірній не допоміг навіть дружній жест Ротаня з виходом Коноплянки. Розмочити рахунок "синьо-жовті" так і не зуміли.

Збірна Англії набрала 6 очок у двох турах, перегравши двох конкурентів у боротьбі за путівки на чемпіонат Європи – Італію та Україну. Північна Македонія набрала 3 пункти, здолавши мальтійців. Пізніше ввечері "Скуадра Адзурра" зможе відкрити лік очок, якщо на виїзді впорається зі збірною Мальти.