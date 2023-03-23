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Збірна України в секретному спарингу здолала дубль "Брентфорда"

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Лондон, Четвер 23 березня 2023 21:31
Збірна України в секретному спарингу здолала дубль "Брентфорда" Фото: Суперники зробили пам'ятну світлину перед матчем (facebook.com/brentfordfootballclub1889)
Автор: Антон Федорців

Комфортною перемогою національної команди України завершився контрольний матч проти резерву англійського "Брентфорда". "Синьо-жовті" забили по м'ячу в кожному з таймів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Брентфорд-2" – Україна – 0:2

Голи: Сваток, 22, Судаков, 65

У першій половині в. о. керманича збірної Руслан Ротань використав наближений до основного склад. Українці контролювали хід зустрічі, а відкрити рахунок зуміли в середині тайму. Це Сваток головою із меж карної зони завершив розіграш кутового.

Вдруге відзначитися "синьо-жовті" могли перед перервою. Спершу за "Брентфорд B" зіграла стійка. Згодом же Довбик разом із партнерами не зумів акцентовано пробити з вигідного становища.

Після перерви ролі команд не змінилися. Збірна України виглядала краще та забила другий м'яч. На 65-й хвилині Судаков застав голкіпера "бджіл" зненацька пострілом з-за меж штрафного майданчика.

Воротар до фінального свистка реабілітувався за цю помилку. Він парирував небезпечні удари Коноплянки, Довбика та Циганкова. Під завісу ж поєдинку Буяльський метрів із десяти примудрився пробити над поперечиною, тож цифри на табло так і не змінилися.

Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук

(2-й тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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Збірна України
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