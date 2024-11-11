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Збірна України розпочала підготовку до вирішальних турів Ліги націй

Фото: Підопічні Сергія Реброва тренуватимуться в Туреччині (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зібралася на тренувальний збір перед листопадовими поєдинками сезону 2024/25 Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Кістяк "синьо-жовтих" із чемпіонату України прибув до турецького Белека. Упродовж понеділка туди приїдуть і легіонери команди Сергія Реброва.

Представники вітчизняної Прем'єр-ліги вночі потягом дісталися до польського Перемишля. Далі українська делегація вилетіла з Жешува до Антальї. На турецькій землі збірна України готуватиметься до матчів Ліги націй, а 15 листопада полетить в грузинське Батумі.

У столиці автономної Аджарії "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Грузії 16 листопада. Потім національна команда полетить до Тірани на матч проти збірної Албанії (19 листопада). Збірна України зобов'язана перемагати, щоб претендувати на вихід у Дивізіон A.

Україна в Лізі націй 2024/25

Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).

У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та Іван Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.

Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма балами. Чехія набрала 7 очок, а команди Грузії та Албанії – по 6 пунктів. "Синьо-жовтим" не допоможуть Андрій Лунін (особисті причини), Віктор Циганков (травма) та Віталій Буяльський (ушкодження).

До слова, раніше підбили підсумки жовтня для збірної України в Лізі націй.

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