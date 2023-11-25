Збірна України посередньо виступила на перших стартах Кубка світу з біатлону

Українські біатлоністи не змогли здивувати результатами в міксті та змішаній естафетах на етапі Кубка світу 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінальні протоколи .

Першими на старт вийшли дуети 24-х збірних. Кольори збірної України захищали Артем Тищенко і Анастасія Меркушина.

"Синьо-жовті" розпочали перегони під шостим номером. На дистанції Тищенко припустився лише одного промаху, Меркушина – шести. Упродовж більшої частини гонки дует українців перебував неподалік топ-трійки, але на останньому вогневому рубежі вітчизняна біатлоністки закрила 5 мішеней вісьмома патронами.

Зрештою, українська команда відкотилася на 10-те підсумкове місце. Причиною такого падіння стала не тільки стрільба, а й невисока швидкість на трасі. Перемогу відсвяткувала збірна Швеції у складі Себастьяна Самуельссона та Ханни Еберг.

Натомість у класичній естафеті Україна виступила з четвіркою Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Спочатку на дистанції з'явилися чоловіки, потім – жінки.

На вирішальному етапі за збірну України пробігла дебютантка Дмитренко. Вона вийшла на дистанцію дев'ятою, але після вдалої стрільби, зокрема і за швидкістю, піднялася на 8-ме підсумкове місце. "Золото" ж виборола збірна Франції, за яку виступили Кантен Фійон-Майє, Емільєн Жаклен, Жустін Бреза-Буше та Лу Жанмонно.

Підсумки міксту 4x1,5+5x1,5 км:

Швеція Норвегія (+13,8) Франція (+42,2)

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10. Україна (+1:21,3)

Підсумки змішаної естафети 4x6 км:

Франція Норвегія (+15,7) Італія (+39,7)

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8. Україна (+3:37,2)