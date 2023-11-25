Сборная Украины посредственно выступила на первых стартах Кубка мира по биатлону
Украинские биатлонисты не смогли удивить результатами в миксте и смешанной эстафетах на этапе Кубка мира 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финальные протоколы.
Первыми на старт вышли дуэты 24-х сборных. Цвета сборной Украины защищали Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.
"Сине-желтые" начали гонку под шестым номером. На дистанции Тищенко допустил лишь один промах, Меркушина – шесть. На протяжении большей части гонки дуэт украинцев находился недалеко от топ-тройки, но на последнем огневом рубеже отечественная биатлонистка закрыла 5 мишеней восемью патронами.
В конце концов, украинская команда откатилась на 10-е итоговое место. Причиной такого падения стала не только стрельба, но и невысокая скорость на трассе. Победу отметила сборная Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг.
В классической эстафете Украина выступила с четверкой Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко. Сначала на дистанции появились мужчины, затем – женщины.
На решающем этапе за сборную Украины пробежала дебютантка Дмитренко. Она вышла на дистанцию девятой, но после удачной стрельбы, в том числе и по скорости, поднялась на 8-е итоговое место. "Золото" же завоевала сборная Франции, за которую выступили Кантен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.
Результаты микста 4x1,5+5x1,5 км:
- Швеция
- Норвегия (+13,8)
- Франция (+42,2)
...
10. Украина (+1:21,3)
Итоги смешанной эстафеты 4x6 км:
- Франция
- Норвегия (+15,7)
- Италия (+39,7)
...
8. Украина (+3:37,2)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.