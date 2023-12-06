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Сборная Украины не прервала серию неудач с Чехией на гандбольном ЧМ-2023

Фредериксгавн, Среда 06 декабря 2023 18:06
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Сборная Украины не прервала серию неудач с Чехией на гандбольном ЧМ-2023 Фото: Виталий Андронов в кругу своих подопечных (instagram.com/anzemalovrh)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины по гандболу уступила сборной Чехии в основном раунде чемпионата мира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, группа 4

Украина – Чехия – 23:30 (11:15, 12:15)

В дебюте встречи "сине-желтые" играли на равных с чешками. Однако впоследствии украинские гандболистки упустили рывок оппоненток и оказались в роли догоняющих. Сборная Украины сделала ставку на быстрые переходы из обороны в атаку и сократила отставание до минимума.

Однако Чехия смогла организовать новый рывок. А под сопровождение сирены о завершении первого тайма гол оформила MVP Лиги чемпионов Ержабкова. Как следствие, на перерыв "сине-желтые" ушли с дефицитом очков на уровне -4.

По схожему сценарию развернулись события во второй половине. Сначала подопечные Виталия Андронова неплохо взялись за ликвидацию отставания от чешских гандболисток. Дважды украинки оказывались совсем рядом со сборной Чехии, уступая всего 2 пункта.

Но впоследствии соперницы восстановили статус-кво. Чешки снова завладели инициативой и привезли сборной Украины на финише 7 очков преимущества. Отечественные гандболистки не побеждают Чехию почти 20 лет – с Евро-2004.

Итак, в основном раунде ЧМ-2023 "сине-желтые" остаются без очков. Следующий матч – против Нидерландов 8 декабря. Из группы шести команд в плей-офф Мундиаля выйдут только две лучшие сборные.

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