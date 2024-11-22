Збірна України отримала суперника в плей-офф Ліги націй

"Синьо-жовті" посіли друге місце в групі B1 та позмагаються за путівку в Дивізіон A. На чотири місця в еліті претендують 8 збірних.

Україна протистоятиме національній команді Бельгії. Поєдинки цієї стадії турніру відбудуться навесні. Перший матч запланований на 20 березня, а другий відбудеться 23 березня. Переможець плей-офф розпочне в Дивізіоні A сезон 2026/27 Ліги націй.

Збірна фінішувала третьою в групі A3. Підопічні набрали Доменіко Тедеско набрали 4 пункти. Зокрема, бельгійці здобули перемогу над Ізраїлем і звели внічию виїзний поєдинок проти Італії.

Усі пари плей-офф за місце в Дивізіоні A Ліги націй:

Туреччина – Угорщина

Україна – Бельгія

Австрія – Сербія

Греція – Шотландія

Турнірні шляхи збірної України з "червоними дияволами" перетнулися одного разу. На груповому етапі Євро-2024 команди розписали нульову нічию. Такий результат не дозволив команді Сергія Реброва вийти в 1/8 фіналу турніру.