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Збірна України отримала суперника в плей-офф Ліги націй

Фото: "Синьо-жовті" матимуть вояж у Бенілюкс (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України дізналася опонента в плей-офф Ліги націй 2024/25. Ним стала збірна Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування.

"Синьо-жовті" посіли друге місце в групі B1 та позмагаються за путівку в Дивізіон A. На чотири місця в еліті претендують 8 збірних.

Україна протистоятиме національній команді Бельгії. Поєдинки цієї стадії турніру відбудуться навесні. Перший матч запланований на 20 березня, а другий відбудеться 23 березня. Переможець плей-офф розпочне в Дивізіоні A сезон 2026/27 Ліги націй.

Збірна фінішувала третьою в групі A3. Підопічні набрали Доменіко Тедеско набрали 4 пункти. Зокрема, бельгійці здобули перемогу над Ізраїлем і звели внічию виїзний поєдинок проти Італії.

Усі пари плей-офф за місце в Дивізіоні A Ліги націй:

  • Туреччина – Угорщина
  • Україна – Бельгія
  • Австрія – Сербія
  • Греція – Шотландія

 

 

Турнірні шляхи збірної України з "червоними дияволами" перетнулися одного разу. На груповому етапі Євро-2024 команди розписали нульову нічию. Такий результат не дозволив команді Сергія Реброва вийти в 1/8 фіналу турніру.

До слова, раніше збірна України переграла Албанію з голами Зінченка та Яремчука.

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