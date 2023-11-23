Збірна України отримала першого суперника в плей-офф за місце на Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування .

"Синьо-жовті" потрапили в шлях B турніру під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). У цьому міні-турнірі чотири команди позмагаються за одну путівку на чемпіонат Європи.

Україна протистоятиме збірній Боснії і Герцеговини 21 березня. Натомість в іншому півфіналі зустрінуться команди Ізраїлю та Ісландії. Переможці обох протистоянь зійдуться у фіналі 26 березня. Команда Сергія Реброва зустрінеться з балканцями на виїзді, а от вирішальний матч буде домашнім для українців. Тріумфатор шляху B поїде на Євро-2024.

Натомість в шляху A збірна Польщі на стадії 1/2 фіналу зустрінеться з Естонією, а валлійська збірна вдома протистоятиме збірній Фінляндії. Переможець другого півфіналу буде господарем у фіналі міні-турніру.

Нарешті в шляху C збірна Грузії на власному полі прийме Люксембург, а національна команда Греції зустрінеться вдома з Казахстаном. Сильніший у парі грузинів і люксембуржців господарюватиме у вирішальному двобої за місце на чемпіонаті Європи.