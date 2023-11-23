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Сборная Украины получила первого соперника в плей-офф за место на Евро-2024

Ньон, Четверг 23 ноября 2023 13:13
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Сборная Украины получила первого соперника в плей-офф за место на Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" в двух шагах от поездки в Германию (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины узнала оппонента в 1/2 финала плей-офф Лиги наций. Им стала сборная Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки.

"Сине-желтые" попали в путь B турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этом мини-турнире четыре команды соревнуются за одну путевку на чемпионат Европы.

Украина будет противостоять сборной Боснии и Герцеговины 21 марта. В другом же полуфинале встретятся команды Израиля и Исландии. Победители обоих противостояний сойдутся в финале 26 марта. Команда Сергея Реброва встретится с балканцами на выезде, а решающий матч будет домашним для украинцев. Триумфатор пути B поедет на Евро-2024.

В свою очередь в пути A сборная Польши на стадии 1/2 финала встретится с Эстонией, а валлийская сборная дома будет противостоять сборной Финляндии. Победитель второго полуфинала будет хозяином в финале мини-турнира.

Наконец в пути C сборная Грузии на собственном поле примет Люксембург, а национальная команда Греции встретится дома с Казахстаном. Сильнее в паре грузин и люксембуржцев будет хозяйничать в решающем поединке за место на чемпионате Европы.

К слову, ранее сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

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