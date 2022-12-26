Збірна України оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону в 2023 році

Заявка жіночої та чоловічої команд зазнала мінімальних змін за підсумками чемпіонату України. Переможець гонки переслідування в національній першості Руслан Ткаленко поповнить лави "синьо-жовтих".

Збірна України цьогоріч отримала квоту на п'ять спортсменів у чоловічих і п'ять спортсменок у жіночих змаганнях. Тим не менше, тренерський штаб української команди візьме до Поклюки 6 біатлоністів. Оскільки Артем Прима пропустив чемпіонат України через ушкодження, то під питанням і його участь в етапі Кубка світу.

Компанію Ткаленку та Примі склали Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк і Віталій Мандзин. Натомість жіноча п'ятірка в складі Анастасії Меркушиної, Олени Білосюк, Юлії Джими, Дар'ї Блашко та Анни Кривонос змін не зазнала. Етап у Поклюці відбудеться 5-8 січня.

Раніше Джима в парі з Дудченком виступить у традиційній Різдвяній гонці. 28 грудня у Гельзенкірхені суперниками української пари стануть представники Німеччини (дві команди), Чехії, Фінляндії, Швейцарії, Австрії, Італії та Франції. Перегони матимуть дві складові – масовий старт і гонку переслідування.