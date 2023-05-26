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Збірна України оголосила склад на літні матчі відбору до Євро-2024: є новачки

Фото: Збірна України перед матчем проти Англії (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

До лав національної команди України на три червневі поєдинки викликали 27 футболістів. Серед них немає травмованого Олександра Зінченка, але з'явилися нові обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До табору "синьо-жовтих" поїдуть лідери трьох китів вітчизняної першості – донецького "Шахтаря", "Дніпра-1" та київського "Динамо". До них приєднаються 12 легіонерів.

Дебютувати в складі збірної України матиме нагоду молодий форвард столичного гранда Владислав Ванат. Нападник став основним виконавцем атаки "біло-синіх" і забив 12 м'ячів за сезон 2022/23 УПЛ. Після дворічної перерви до команди повернеться хавбек Владислав Кочергін, який став чемпіоном Польщі з "Ракувом".

Список викликаних до збірної України гравців:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Бондар, Конопля, Тимчик, Сваток, Миколенко, Забарний, Соболь, Кривцов

Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Сидорчук, Буяльський, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Циганков, Мудрик, Ігнатенко, Кочергін

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат

У червні "синьо-жовті" зіграють три матчі. 12 червня збірна України зустрінеться з Німеччиною у товариському поєдинку, а потім гратиме в кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Кваліфікація до Євро-2024 стартувала в березні двома турами. Перший ігровий день українська команда пропустила, а в другому поступилася збірній Англії (0:2). Натомість Італійська федерація футболу обрала стадіон для домашнього поєдинку проти збірної України. Матч у вересні прийме міланська арена "Джузеппе Меацца".

До слова, раніше Ребров узгодив із УАФ контракт на роботу зі збірною України.

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Збірна України