Збірна України оголосила склад на літні матчі відбору до Євро-2024: є новачки

До лав національної команди України на три червневі поєдинки викликали 27 футболістів. Серед них немає травмованого Олександра Зінченка, але з'явилися нові обличчя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
До табору "синьо-жовтих" поїдуть лідери трьох китів вітчизняної першості – донецького "Шахтаря", "Дніпра-1" та київського "Динамо". До них приєднаються 12 легіонерів.
Дебютувати в складі збірної України матиме нагоду молодий форвард столичного гранда Владислав Ванат. Нападник став основним виконавцем атаки "біло-синіх" і забив 12 м'ячів за сезон 2022/23 УПЛ. Після дворічної перерви до команди повернеться хавбек Владислав Кочергін, який став чемпіоном Польщі з "Ракувом".
Список викликаних до збірної України гравців:
Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін
Захисники: Матвієнко, Бондар, Конопля, Тимчик, Сваток, Миколенко, Забарний, Соболь, Кривцов
Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Сидорчук, Буяльський, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Циганков, Мудрик, Ігнатенко, Кочергін
Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат
У червні "синьо-жовті" зіграють три матчі. 12 червня збірна України зустрінеться з Німеччиною у товариському поєдинку, а потім гратиме в кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).
Кваліфікація до Євро-2024 стартувала в березні двома турами. Перший ігровий день українська команда пропустила, а в другому поступилася збірній Англії (0:2). Натомість Італійська федерація футболу обрала стадіон для домашнього поєдинку проти збірної України. Матч у вересні прийме міланська арена "Джузеппе Меацца".
До слова, раніше Ребров узгодив із УАФ контракт на роботу зі збірною України.
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