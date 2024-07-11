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Збірна України в Лізі націй: УАФ розкрила міста домашніх матчів команди

Фото: Артем Довбик намагатиметься перервати гольову засуху в Лізі націй (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з місцями проведення домашніх поєдинків національної команди України в Лізі націй УЄФА 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" розпочнуть змагання в групі B1. Там суперниками підопічних Сергія Реброва стануть збірні Чехії, Албанії та Грузії.

Україна розпочне турнір із домашнього матчу проти балканських "орлів". Поєдинок проти албанської команди відбудеться 7 вересня в Празі на стадіоні "Летна". Натомість 10 вересня "синьо-жовті" на виїзді зустрінуться зі збірною Чехії.

У жовтневому циклі матчів на команду Реброва чекатиме два домашніх поєдинки. 11 жовтня збірна України прийме Грузію в Познані, а 14 жовтня протистоятиме Чехії у Вроцлаві. Закриють груповий етап "синьо-жовті" виїзними матчами проти кавказців (16 листопада) та албанців (19 листопада).

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A. Зате невдаха групи гарантовано опиниться в Дивізіоні C. На дві інші національні команди чекатиме плей-офф. Друга на фініші збірна позмагається за підвищення в класі, а третя намагатиметься врятуватися від вильоту.

Україна та Ліга націй

Прийдешній розіграш Ліги націй буде четвертим в історії турніру. Для України найкращим був сезон 2020/21, коли "синьо-жовті" змагалися в Дивізіоні A. Лише внаслідок скандальної технічної поразки від Швейцарії національна команда повернулася в Дивізіон B.

У попередньому розіграші збірна змарнувала нагоду повернутися в Дивізіон A. "Синьо-жовті" набрали 7 очок у стартових трьох турах, але потім взяли лише 1 пункт у двох протистояннях із Шотландією та розгромили Вірменію. Зрештою, "Тартанова армія" фінішувала першою.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

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