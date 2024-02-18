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Збірна України екстрено викликала дебютанта на старт відбору перед Євробаскетом-2025

Рига, Неділя 18 лютого 2024 10:55
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Збірна України екстрено викликала дебютанта на старт відбору перед Євробаскетом-2025 Фото: Богдан Бринюк у складі молодіжної збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України оголосила про кадрові зміни в ростері національної команди напередодні початку кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Центровий болгарського "Міньора" Богдан Бринюк отримав перший виклик до головної команди "синьо-жовтих". Тренерський штаб вирішив запросити дебютанта через дефіцит у передній ліній збірної.

Бринюк був основним центровим молодіжки на Євробаскеті серед 20-річних торік. До лав національної команди він потрапив після травм Скапінцева, Анікієнка та Конєва. Варіант покликати Геруна з чемпіонату Японії відкинули "через тривалий переїзд та важкий процес акліматизації".

Бринюк виграв заочну конкуренцію за місце в ростері "синьо-жовтих" у Десмонда Йяму. Утім, керманич збірної Віталій Степановський вирішив залишити проспекта в лавах України U-18. Бігмен перебуває на контракті з мюнхенською "Баварією".

Збірна України в кваліфікації на Євробаскет-2025

"Синьо-жовті" змагатимуться в групі A відбору. Там команда Степановського проведе 6 матчів у трьох вікнах.

Перша пара поєдинків запланована на лютий. Зі Словенією збірна зустрінеться на виїзді 22 лютого, а через три дні прийме португальців у Ризі. Натомість у наступному вікні на українців чекатиме подвійне протистояння з Ізраїлем – вдома (22 листопада) та в гостях (25 листопада).

Завершать кваліфікацію українці двома поєдинками в лютому 2025-го. Спершу "синьо-жовті" приймуть словенців, а потім поїдуть у гості до збірної Португалії. До наступного раунду відбору вийдуть три найкращі команди квартету.

До слова, раніше легендарний баскетболіст Поливода помер на 77-му році життя.

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