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Збірна України дізналася фінальне місце за рік у рейтингу ФІФА

Фото: "Синьо-жовті" на порозі футбольної еліти світу (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлену класифікацію національних команд світу. Україна зберегла позиції у топ-25 збірних планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Команда Сергія Реброва втрималася на 22-й сходинці в світовому рейтингу. На цих же рубежах "синьо-жовті" перебували в попередні два місяці.

У грудні збірна України не зіграла поєдинків. Останній матч національної команди відбувся в листопаді. Тоді "синьо-жовті" розійшлися миром із Італією (0:0) в останньому турі кваліфікації до Євро-2024. Цей результат вивів українців у плей-офф за місце на чемпіонаті Європи, де потрібно буде здолати двох суперників.

Збірна Аргентини залишилася лідером класифікації ФІФА. Чинні чемпіони світу майже на 10 пунктів випереджають Францію. Замкнула топ-трійку команд збірна Англії. Також до першої десятки збірних потрапили Бельгія, Бразилія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Італія і Хорватія.

Наступний рейтинг національних команд опублікують 15 лютого 2024 року. Найвищим досягненням збірної України в класифікації ФІФА залишається 13-те місце після ЧС-2006. Тоді "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу Мундіалю.

 

До слова, раніше ФІФА та УЄФА програли суд Суперлізі щодо недоброчесної конкуренції.

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