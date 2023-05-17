Збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з тхеквондо: відома причина

Українська збірна пропустить турнір через участь представників Білорусі та Росії. Організатори змагань до останнього приховували факт допуску тамтешніх бійців, залишивши незаповненими частину заявки.

Віце-президент Федерації тхеквондо України Сергій Васильченко підтвердив бойкот чемпіонату світу. Він також анонсував перемовини президента організації Лесіка Саманджиї з керівництвом Усесвітньої федерації тхеквондо щодо відступу від рекомендацій МОК про нейтральний статус росіян.

"Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок. Деякі з них є військовослужбовцями. Зараз збираємо факти для підтвердження цього. Таким чином, на світову першість команда не їде", – заявив функціонер.

Відмова від участі в світовому форумі позбавить можливості українців покращити позиції в рейтингу для завоювання олімпійських ліцензій. Тепер вітчизняні тхеквондисти покладають надії на прийдешні Європейські ігри, де Росії та Білорусі не буде.