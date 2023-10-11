Збірна "солянка". У ЗСУ розповіли, кого ворог відправляє в бій на Таврійському напрямку

Російські війська використовують різних людей для боїв на Таврійському напрямку, фактично це збірна "солянка". Йдеться про мобілізованих в окупації та ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

За його словами, Авдіївський напрямок також входить до Таврійського напрямку, там наразі фіксується збірна "солянка".

"Тобто там є і мобілізовані, свіжомобілізовані з тимчасово окупованих територій і зеки зі "Шторм Z", - сказав Штупун.

Окремо він відзначив наявність мотострілецьких частин регулярної російської армії і досить багато танкових підрозділів.

Наступ ЗСУ

Як відомо, наші воїни продовжують наступальні дії на сході та півдні України. На Мелітопольському напрямку ЗСУ намагаються прорвати лінії оборони росіян, аби зруйнувати так званий коридор РФ з Донбасу до Криму.

Українські бійці просуваються західніше Роботиного Запорізької області та завдають значних втрат ворогу. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Протягом доби авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.