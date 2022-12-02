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Збірна Швейцарії виборола в Сербії місце в плей-офф чемпіонату світу-2022

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Доха, П'ятниця 02 грудня 2022 23:05
Збірна Швейцарії виборола в Сербії місце в плей-офф чемпіонату світу-2022 Фото: Брель Емболо забив другий м'яч Швейцарії (skysports.com)
Автор: Антон Федорців

Гольовий фестиваль у третьому турі групового етапу катарського Мундіалю завершився перемогою національної команди Швейцарії над збірною Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група G, 3-й тур

Сербія – Швейцарія – 2:3

Голи: Мітровіч, 26, Влаховіч, 35 – Шакірі, 20, Емболо, 44, Фройлер, 48

У дебюті команди обмінялися небезпечними моментами. Та випадам Джаки, Емболо, Фройлера з одного боку, а також Міленковіча і Живковіча – з іншого – бракувало дещиці везіння. Але з 20-ї хвилини на полі стало відверто гаряче.

Рахунок відкрили швейцарці. Шакірі пострілом у лівий нижній кут спрямував м'яч після передачі Соу. Сербська збірна зрівняла рахунок за якихось шість хвилин – Тадіч подав із лівого флангу, а Мітровіч головою без перешкод пробив із центру штрафного майданчика.

Не минуло й десяти обертів стрілки, як балканці вже були попереду. Це Влаховіч дочекався помилки Фройлера неподалік власних воріт і миттєво відправив м'яч у сітку. Та перед перервою збірна Швейцарія відновила статус-кво, коли Емболо звільнився від опіки та замкнув фланговий простріл Відмера.

А на старті другої половини альпійці вирвалися вперед. Підопічні Мурата Якіна змусили сербів помилитися у власній карній зоні, тож Шакірі п'ятою відпасував на Фройлер, а той технічно пробив у протихід голкіперу – 2:3!

Завести збірну Сербії спробував Тадіч. Ветеран спершу з перспективної позиції пробив вище воріт. Згодом же він претендував на пенальті після падіння в штрафному швейцарців. Однак, суддівський свисток промовчав.

Балканська команда зуміла організувати фінальний тиск, але без особливих дивідендів. Фактично серби не створили жодного моменту, щоб забити втретє. Як наслідок, хлопці Драгана Стойковіча і програли звітний матч, і завершили виступи на Мундіалі.

Збірна Швейцарії виборола в Сербії місце в плей-офф чемпіонату світу-2022

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