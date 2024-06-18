Збірна Португалії оформила вольову перемогу над Чехією на Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, група F, 1-й тур

Португалія – Чехія – 2:1

Голи: Гранач, 69 (автогол), Консейсау, 90+2 – Провод, 62

З дебюту зустрічі піренейці розпочали грати першим номером. Особливо небезпечним був Роналду. Перший гольовий момент виник на 9-й хвилині, коли зірковий нападник головою пробив повз ворота після навісу Леау.

Наступна нагода з'явилася в середині тайму, коли Фернандеш відшукав Роналду пасом у чужому штрафному. Проте, той не зумів переграти Станека. Врятував голкіпер чехів і перед перервою, взявши удар п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" з меж штрафного.

Друга половина теж стартувала під контролем збірної Португалії. Утім час ішов, а м'яч уперто оминав ворота Станека, коли вдавалося здолати чеський "автобус". А на 62-й хвилині підопічні Івана Гашека несподівано вийшли вперед – Цоуфал відкинув на Провода, а той влучно пробив у верхній кут.

Щоправда, довго лідирувати Чехії не довелося. За якихось сім хвилин португальці зрівняли рахунок. Тиск фаворитів призвів до помилки оборони, коли після навісу Вітіньї та передачі Мендеша Станек відбив м'яч у Гарнача, а від того ігровий снаряд залетів у ворота.

Португальська збірна почала штурмувати володіння Чехії з подвійною енергією. Сілва, Роналду, Жота й інші розривали оборону суперника, та дива в рамці творив Станек. А під завісу основного часу втрутився і VAR, коли гол скасували через офсайд. Але в доданий арбітром час уже ніхто не відібрав забитий м'яч у юного Консейсау, який вчасно опинився на добиванні – 2:1 у підсумку!