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Сборная Португалии оформила волевую победу над Чехией на Евро-2024

Лейпциг, Вторник 18 июня 2024 23:57
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Сборная Португалии оформила волевую победу над Чехией на Евро-2024 Фото: Криштиану Роналду с партнерами празднует взятие ворот (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Португалии одержала нелегкую победу над сборной Чехии на старте группового этапа чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа F, 1-й тур

Португалия – Чехия – 2:1

Голы: Гранач, 69 (автогол), Консейсау, 90+2 – Провод, 62

С дебюта встречи пиренейцы начали играть первым номером. Особенно опасным был Роналду. Первый голевой момент возник на 9-й минуте, когда звездный нападающий головой пробил мимо ворот после навеса Леау.

Следующая возможность появилась в середине тайма, когда Фернандеш отыскал Роналду пасом в чужую штрафну. Однако тот не сумел переиграть Станека. Спас голкипер чехов и перед перерывом, взяв удар пятикратного обладателя "Золотого мяча" из пределов штрафной.

Вторая половина тоже стартовала под диктовку сборной Португалии. Впрочем, время шло, а мяч упрямо обходил ворота Станека, когда удавалось преодолеть чешский "автобус". А на 62-й минуте подопечные Ивана Гашека неожиданно вышли вперед – Цоуфал сбросил на Провода, а тот точно пробил в верхний угол.

Правда, долго лидировать Чехии не пришлось. Через семь минут португальцы сравняли счет. Давление фаворитов привело к ошибке обороны, когда после навеса Витиньи и передачи Мендеша Станек обил мяч в Гарнача, а от последнего игровой снаряд залетел в ворота.

Португальская сборная принялась штурмовать владения Чехии с двойной энергией. Силва, Роналду, Жота и другие разрывали оборону соперника, но чудеса в рамке творил Станек. А под занавес основного времени вмешался и VAR, когда гол был отменен из-за офсайда. Но в добавленное арбитром время уже никто не отобрал забитый мяч у вовремя оказавшегося на добивании юного Консейсау – 2:1 в итоге!

К слову, ранее Турция победила сборную Грузии в фестивальном стиле.

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