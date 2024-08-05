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Збірна Німеччини з фотофінішем виграла командний триатлон на Олімпіаді-2024

Фото: Призерів Олімпійських ігор розділила 1 секунда (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорців

Четвірка німецьких спортсменів тріумфувала в чергових олімпійських триатлонних стартах у столиці Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Німецька збірна в складі Тіма Гелльвіга, Лізи Терч, Лассе Люрса та Лаури Ліндеманн подолала дистанцію за 1:25:39 години. Вони випередили команди США та Великої Британії.

Естафета складалася з плавання в Сені, велозаїзду та бігу. Після першого етапу в лідерах опинилися британці, а найкращий час на другому показала мексиканська збірна. Третій же етап найкраще провели Португалія та Італія.

Утім, головна боротьба за перемогу розгорнулася між іншими. На останніх метрах дистанції Ліндеманн, американка Тейлор Кнібб і британка Бет Поттер визначали долю медалей в забігу на 0,9 км. Зрештою, німкеня випередила опоненток на 1 секунду.

Олімпіада-2024, триатлон, змішана естафета:

  1. Німеччина
  2. США – +0:00:01
  3. Сполучене Королівство – +0:00:01

До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024Збірна Німеччини