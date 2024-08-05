Збірна Німеччини з фотофінішем виграла командний триатлон на Олімпіаді-2024

Німецька збірна в складі Тіма Гелльвіга, Лізи Терч, Лассе Люрса та Лаури Ліндеманн подолала дистанцію за 1:25:39 години. Вони випередили команди США та Великої Британії.

Естафета складалася з плавання в Сені, велозаїзду та бігу. Після першого етапу в лідерах опинилися британці, а найкращий час на другому показала мексиканська збірна. Третій же етап найкраще провели Португалія та Італія.

Утім, головна боротьба за перемогу розгорнулася між іншими. На останніх метрах дистанції Ліндеманн, американка Тейлор Кнібб і британка Бет Поттер визначали долю медалей в забігу на 0,9 км. Зрештою, німкеня випередила опоненток на 1 секунду.

Олімпіада-2024, триатлон, змішана естафета: