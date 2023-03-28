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Збірна Італії після забивного форварда зібралася натуралізувати ще 10 аргентинців

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Рим, Вівторок 28 березня 2023 12:29
Збірна Італії після забивного форварда зібралася натуралізувати ще 10 аргентинців Фото: Матео Ретегі забив два м'ячі в двох матчах за Італію (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Повністю освоїти аргентинський ринок після вдалого залучення форварда тамтешнього "Тігре" Матео Ретегі зібралася національна команда Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tuttosport.

"Скуадра Адзурра" може натуралізувати ще десяток аргентинських футболістів із італійським корінням. На вершині списку опинився центрхав "Ред Булл Зальцбург" Ніколас Капальдо.

24-річний вихованець "Боки Хуніорс" перебрався до Європи в 2021 році. Завдяки наявності італійського паспорта він не вважається легіонером у країнах-членах ЄС. У складі "червоних биків" Капальдо виріс у лідера команди та провів 63 матчі в усіх турнірах (10 голів, 7 асистів). Наразі він виступав лише за збірну Аргентини U-23, тож може опинитися в лавах Італії.

Також у штабі збірної моніторять виступи низки виконавців із аргентинської Суперліги. Незабаром футболку "Скуадри Адзурри" можуть одягнути оборонець "Бока Хуніорс" Ніколас Валентіні, півзахисники "Ньюеллс Олд Бойз" Хуан Сфорца та Хусто Джані, хавбеки Ігнасіо Пуч ("Атлетіко Тукуман"), Томас Поццо ("Індепендьєнте"), Джіно Інфантіно ("Росаріо Сентраль") та Джанлука Престіанні з "Велес Сарсфілд". Окрім того, Італійська федерація футболу нібито проявляє інтерес до вінгера "Лануса" Педро де ла Веги та форварда "Рівер Плейта" Лукаса Бельтрана.

Ще в XX столітті футболістів збірної з італійським походженням, але народжених в інших країнах почали називати "оріунді". Зокрема, у фіналі Євро-2020 у складі Італії зіграв дует уродженців Бразилії – Емерсон і Жоржинью. У березневих матчах відбору до Євро-2024 до них приєдналися Ретегі та оборонець "Аталанти" Толої.

До слова, напередодні молодіжна збірна Італії впевнено здолала Україну U-21 у товариському матчі.

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