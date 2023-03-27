Молодіжна збірна України програла Італії виїзний спаринг: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

Італія U-21 – Україна U-21 – 3:1

Голи: Ловато, 18, Коломбо, 70, 82 – Кащук, 66

Активніше спаринг розпочали господарі поля. Молоді італійці застосували активний пресинг, із-під якого "синьо-жовтим" виходити було вкрай важко. Додалася і невпевненість, зокрема і кіпера Нещерета. В одному з епізодів він подарував м'яч суперникам і змушений був ставати рятівником.

Утім, на 18-й хвилині ліквідувати загрозу не зміг і Нещерет. Італії U-21 допоміг стандарт. Із правого флангу пішов навіс зі штрафного, а Ловато виграв другий поверх і головою спрямував м'яч у бік воріт. Голкіпер зреагував, але незграбно випустив сферу за лінію.

Після гола Україна U-21 вирівняла гру. Щоправда, гра в атаці в "синьо-жовтих" відверто не клеїлася. Натомість новий спалах від італійців припав на кінець першого тайму. Тричі в епіцентрі подій опинявся Фаджолі. Його постріл зі штрафного пройшов поруч зі стійкою, наступний парирував Нещерет, а в третьому епізоді кіпер ліквідував загрозу після удару ледь не з нульового кута.

На старті ж другої половини воротар "Динамо" впорався з небезпечним пострілом Канчельєрі. А перспективний простріл Белланови вчасно перервав Таловєров. Тим несподіванішим став гол української молодіжки у відповідь.

На 66-й хвилині Кащук із лінії штрафного спробував віддати пас партнеру. Однак, після серії рикошетів м'яч повернувся до українського хавбека. Той і пробив метрів із 15-ти, а кіпер італійців зіграв у стилі Нещерета в ситуації з першим голом – невдало відбив м'яч у сітку.

Та останнє слова в протистоянні було за Італією U-21. Головним героєм господарів став нападник Коломбо. Спершу затяжна атака з кількома ударами таки завершилася влучним пострілом вихованця "Мілана" з лінії штрафного. Вдруге він забив на 82-й хвилин у класичній манері – пішов навіс із лівого флангу, а Коломбо в боротьбі з двома оборонцями головою спрямував м'яч у сітку та встановив фінальний результат.