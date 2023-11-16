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Збірна Італії довикликала нових футболістів на фінал відбору до Євро-2024

Коверчано, Четвер 16 листопада 2023 17:29
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Збірна Італії довикликала нових футболістів на фінал відбору до Євро-2024 Фото: Джанлука Манчіні отримав виклик до "Скуадри Адзурри" (twitter.com/ASRomaEN)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди Італії продовжив викликати резервістів замість травмованих виконавців перед вирішальними поєдинками кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

"Скуадра Адзурра" в листопаді проведе два офіційних матчі. 17 листопада італійці зустрінуться з Північною Македонією, а 20 листопада протистоятимуть національній команді України.

Керманич збірної Лучано Спаллетті запросив до команди голкіпера "Аталанти" з Бергамо Марко Карнесеккі та оборонця столичної "Роми" Джанлуку Манчіні. Вони покликані компенсувати втрату низки виконавців – воротаря Мерета, оборонців Калабрії, Бастоні та Толої, хавбека Локателлі. Раніше алленаторе довикликав оборонців Ладзарі та Бірагі.

Нині в таборі збірної Італії перебувають 28 футболістів. Найукомплектованішою залишається лінія оборони – 10 виконавців. За місце в старті конкуруватимуть Ачербі, Бірагі, Буонджорно, Гатті, Дарміан, Ді Лоренцо, Дімарко, Камб'язо, Ладзарі та Манчіні.

Італійська збірна в очному протистоянні з Україною визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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