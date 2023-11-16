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Сборная Италии вызвала новых футболистов на финал отбора к Евро-2024

Коверчано, Четверг 16 ноября 2023 17:29
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Сборная Италии вызвала новых футболистов на финал отбора к Евро-2024 Фото: Джанлука Манчини получил вызов в "Скуадру Адзурру" (twitter.com/ASRomaEN)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Италии продолжил вызвать резервистов вместо травмированных исполнителей перед решающими поединками квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

"Скуадра Адзурра" в ноябре проведет два официальных матча. 17 ноября итальянцы встретятся с Северной Македонией, а 20 ноября будут противостоять национальной команде Украины.

Наставник сборной Лучано Спаллетти пригласил в команду голкипера "Аталанты" из Бергамо Марко Карнесекки и защитника столичной "Ромы" Джанлуку Манчини. Они призваны компенсировать потерю ряда исполнителей – вратаря Мерета, защитников Калабрии, Бастони и Толои, хавбека Локателли. Ранее алленаторе вызвал вызывающих защитников Ладзари и Бираги.

В настоящее время в лагере сборной Италии находятся 28 футболистов. Самой укомплектованной остается линия обороны – 10 исполнителей. За место в старте будут конкурировать Ачерби, Бираги, Буонджорно, Гатти, Дармиан, Ди Лоренцо, Димарко, Камбьязо, Ладзари и Манчини.

Итальянская сборная в очном противостоянии с Украиной определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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