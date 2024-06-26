Збірна Грузії сенсаційно переграла Португалію і пробилася в плей-офф Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група F, 3-й тур

Грузія – Португалія – 2:0

Голи: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (пенальті)

Чехія – Туреччина – 1:2

Голи: Соучек, 66 – Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Вилучення: Барак, 20 (Ч, друга жовта картка)

Сакартвело приголомшила португальців швидким голом. На 2-й хвилині Мікаутадзе після перехоплення віддав ліворуч Кварацхелії, а той майстерно переграв Кошту. Піренейці влаштували облогу карної зони грузинської збірної, але до перерви Роналду, Консейсау, Феліш пробити Мамардашвілі не зуміли.

У другому таймі збірна Португалії продовжила атакувати, а забила знову Грузія. На 57-й хвилині Мікаутадзе реалізував пенальті після перегляду арбітром епізоду з фолом Антоніу Сілви. Команда Роберто Мартінеса продовжила тероризувати оборону кавказців, але розмочити рахунок так і не зуміла.

Натомість в Гамбурзі чеські "леви" залишились у меншості в середині першого тайму. Барак наступив на ногу супернику та отримав другий "гірчичник" за десяток хвилин. Утім, скористатися чисельною перевагою до перерви збірна Туреччини не спромоглася.

Зате на старті другої половини команду Вінченцо Монтелли вивів уперед Чалханоглу. Зірковий хавбек потужним пострілом у кут завершив атаку з прострілом Їлмаза. Проте, Чехія зуміла відігратися в меншості – Соучек зіграв на добиванні після заблокованого удару Хори. Та в доданий арбітром час Тосун отримав передачу Кьокчю, підлаштував м'яч, пробив у дальній кут і вирвав перемогу для Туреччини.

Отже, Португалія (6 очок) виграла квартет F, а турецька команда фінішувала другою з таким же доробком. Натомість збірна Грузії набрала 4 пункти та пробилася в 1/8 фіналу з третього місця. Чехія лише з одним очком в активі їде додому.