Збірна Франції виграла біатлонний мікст на ЧС-2024, Україна за межами топ-10

Дует французів виборов "золото" на дистанції 6+7,5 кілометрів. Переможці здолали трасу з чотирма вогневими рубежами за 36:21,7 хвилин.

Фійон Майє та Жанмонно використали лише три додаткових патрони. Це разом із високим темпом на трасі дозволило випередити конкурентів майже на півхвилини. Другими фінішували італійці, які припустилися п'яти промахів. Замкнула трійку призерів Норвегія – коло штрафу та 7 додаткових патронів.

Збірна України в складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної провалила естафету. Щоправда, вони зуміли уникнути штрафних кіл. Проте, кожен із вітчизняних біатлоністів використав 6 додаткових патронів.

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети на ЧС-2024:

Франція Італія (+24,6) Норвегія (+27,4)

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14. Україна (+2:26,0)