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Збірна Бразилії отримала нового тренера: він працював лише з клубами

Фото: Дорівал Жуніор задаватиме курс пентакампеонів (facebook.com/saopaulofc)
Автор: Антон Федорців

Бразильська конфедерація футболу призначила колишнього керманича "Сан-Паулу" Дорівала Жуніора головним тренером національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

61-річний фахівець попросив бразильський гранд про розірвання контракту відразу ж після отримання пропозиції від БКФ. Він працюватиме зі збірною у кваліфікації до ЧС-2026.

Жуніор замінив на посаді Фернандо Дініза, який був в. о. керманича "селесао" впродовж останніх півроку. Саме з ним на чолі Бразилія стартувала у відборі на Мундіаль. Спершу пентакампеони здобули дві перемоги, а потім сенсаційно зіграли внічию з Венесуелою і тричі поспіль програли.

На новій посаді Жуніор розпочне роботу з двох спарингів. У березні бразильці зустрінуться зі збірною Англії, а в червні протистоятимуть Мексиці. Натомість наприкінці червня збірна Бразилії візьме старт на Копа Амеріка.

Хто такий Дорівал Жуніор

Уродженець штату Сан-Паулу, виступав на позиції півзахисника. Найбільше поєдинків провів за "Палмейрас", але вагомих трофеїв не завоював.

Кар'єру тренера розпочав у 2002 році з рідної "Ферровіарії". За два десятиліття змінив понад десяток команд. Завоював титули штатів Санта-Катаріна, Пернамбуку, Пауліста, Гаушу, Парана. На чолі "Інтернасьйонала" виграв Рекопу Південної Америки, а з "Фламенго" – Кубок Бразилії та Копа Лібертадорес. Торік завоював ще один національний кубок із "Сан-Паулу".

Племінник легенди "Палмейраса" Дуду. Восени 2019 року поборов рак простати.

До слова, раніше легендарний тренер Загалло відійшов у вічність в 92 роки.

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