Збірна Бразилії мінімально переграла Швейцарію і оформила вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група G, 2-й тур

Бразилія – Швейцарія – 1:0

Гол: Каземіро, 83

У дебюті зустрічі пентакампеони швидко прибрали ініціативу до своїх ніг. У ці хвилини альпійцям через високий пресинг бразильської команди за подвиг було бодай перейти центр поля. Щоправда, латиноамериканці скористатися своєю переваги змогли не відразу.

Лише на 26-й хвилині виник справді небезпечний момент. Рафінья ювелірною передачею з правого флангу відшукав на дальній стійці Вінісіуса, який пробив у падінні. Однак, Зоммер парирував удар зірки мадридського "Реала".

Ще до перерви бразильці кілька разів нагнітали ситуація біля воріт збірної Швейцарії, але безрезультатно. А зі стартом другого тайму альпійці почали відповідати на кожен випад пентакампеонів своїми атаками.

Зокрема, до 60-ї хвилини швейцарська команда встигла двічі огризнутися. Спершу Відмер перспективно прострілив до карної зони збірної Бразилії, але оборонці в останній момент випередили Варгаса. Згодом же удар Соу з перспективної позиції заблокували.

А на 64-й зуміли забити бразильці. Каземіро класною передачею з центрального кола кинув у прорив Вінісіуса, той утік від підкату Ельведі та в боротьбі з Фройлером відправив м'яч низом у кут повз Зоммера. Однак, судді VAR розгледіли офсайд у Рішарлісона, який впливав на епізод у середній лінії.

Збірна Бразилії трохи пригальмувала. Її атакувальні випади стали надто передбачуваними, тож оборона швейцарців легко ліквідовувала всі спроби латиноамериканців забити.

Та щойно команда Тіте зіграла нестандартно, відразу забила. На 83-й хвилині Вінісіус від лівого краю відпасував на лінію штрафного Родріго, а той залишив м'яч Каземіро, який розкішним ударом поклав м'яч під дальню стійку – 1:0!

Хоч рахунок і змусив збірну Швейцарії піти вперед, та особливої напруги біля воріт Аліссона європейська команда організували не змогла. Натомість цілком могла пропустити вдруге, але, наприклад, упевнена гра Зоммера та Аканджі двічі завадила відзначитися Родріго.

Завдяки цій перемозі Бразилія оформила вихід у раунд плей-офф ЧС-2022. У вирішальному турі пентакампеони зустрінуться зі збірною Камеруну. Матч запланований на 2 грудня.