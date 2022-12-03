Збірна Аргентини здолала Австралію на шляху в чвертьфінал Мундіалю в Катарі: відео

Аргентинська збірна втримала переможний рахунок у протистоянні з національною командою Австралії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Аргентина – Австралія – 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

"Альбіселесте" відкрили рахунок у першому таймі. Отаменді та Макаллістер розіграли комбінацію на правому фланзі атаки та відшукали передачею Мессі. Той без зайвих роздумів пробив низом у дальній кут – 1:0.

На старті другої половини збірна Аргентини подвоїла перевагу після помилки суперники. Це Раян необачно пішов вперед і втратив м'яч, а латиноамериканці блискавично організували свій випад. На фініші контратаки Альварес забив фактично в порожні ворота.

Згодом аргентинці могли зробити рахунок розгромним, але Тальяфіко пробив поруч зі стійкою. У відповідь збірна Австралії організувала гол – Гудвін зіграв на підбиранні та рикошетом від Фернандеса розмочив рахунок у зустрічі. Та не більше.

"Соккеруз" мали лише напівнагоди, щоб зрівняти рахунок. Уже в доданий арбітром час Куол пробив із меж штрафного, та Мартінес оформив сейв. Натомість Лаутаро Мартінес мінімум тричі міг забивати. Та щоразу форварду "Інтера" чогось бракувало, щоб переграти Раяна.

Проте, аргентинська збірна здобула путівку в чвертьфінал. Там на "альбіселесте" чекатиме протистояння зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 9 грудня.