Сборная Англии нашла нового тренера: кто он такой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт сборной .

50-летний специалист стал и. о. наставника "Трех львов". Пост стал вакантным после отставки Гарета Саутгейта по мотивам Евро-2024.

Карсли будет руководить сборной Англии в стартовых поединках Лиги наций. В сентябре его подопечные встретятся с Ирландией и Финляндией. Тренер будет занимать должность, пока ассоциация займется углубленным поиском нового наставника сборной.

С 2021 года Карсли работал с молодежной сборной Англии. Под его руководством "Три льва" триумфовали на Евро-2023 среди 21-летних.

Кто такой Ли Карсли

Уроженец английского Бирмингема, воспитанник "Дерби Каунти". Дебютировал за "баранов" на профессиональном уровне в сезоне 1994/95.

Впоследствии защищал цвета "Блэкберна", "Ковентри" (дважды), ливерпульского "Эвертона", "Бирмингем Сити". В 1997 году дебютировал за Ирландию и поехал в составе национальной команды на ЧМ-2002. В общей сложности провел 40 матчей за "Зеленую армию".

Тренерскую деятельность начал с поста и. о. наставника "Ковентри" в 2012 году. Позже работал с "Брентфордом", "Бирмингемом", сборной Англии U-20.