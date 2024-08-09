Сборная Англии нашла нового тренера: кто он такой
Бывший полузащитник сборной Ирландии Ли Карлси временно возглавил Англию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт сборной.
50-летний специалист стал и. о. наставника "Трех львов". Пост стал вакантным после отставки Гарета Саутгейта по мотивам Евро-2024.
Карсли будет руководить сборной Англии в стартовых поединках Лиги наций. В сентябре его подопечные встретятся с Ирландией и Финляндией. Тренер будет занимать должность, пока ассоциация займется углубленным поиском нового наставника сборной.
С 2021 года Карсли работал с молодежной сборной Англии. Под его руководством "Три льва" триумфовали на Евро-2023 среди 21-летних.
Кто такой Ли Карсли
Уроженец английского Бирмингема, воспитанник "Дерби Каунти". Дебютировал за "баранов" на профессиональном уровне в сезоне 1994/95.
Впоследствии защищал цвета "Блэкберна", "Ковентри" (дважды), ливерпульского "Эвертона", "Бирмингем Сити". В 1997 году дебютировал за Ирландию и поехал в составе национальной команды на ЧМ-2002. В общей сложности провел 40 матчей за "Зеленую армию".
Тренерскую деятельность начал с поста и. о. наставника "Ковентри" в 2012 году. Позже работал с "Брентфордом", "Бирмингемом", сборной Англии U-20.
К слову, ранее Испания одолела сборную Англии в финале Евро-2024.
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